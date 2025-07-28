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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Aman dikkat son 3 gün

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Aman dikkat son 3 gün

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu üzerinden eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için kritik zamanlamayı hatırlattı.

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Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü milyonlarca sürücüyü uyardığı paylaşımında "Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün! 31.07.2025 tarihine kadar sürücü belgenizi tüm nüfus müdürlüklerimizden randevu alarak değiştirebilirsiniz." duyurusunu yayımladı.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada 1 Ağustos 2025'ten sonra yapılacak değişimlerde 1420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7438,60 TL yatırılması gerektiği belirtildi.

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