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Suriye'de ilk parlamento seçimleri Eylül'de yapılacak

Suriye'de ilk parlamento seçimleri Eylül'de yapılacak

Suriye Yüksek Halk Meclisi Seçimleri Komitesi, ülkenin yeni yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Bu seçimler, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceğinde önemli bir adım olarak görülüyor. Suriye Yüksek Halk Meclisi Seçimleri Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmad, devlet haber ajansı SANA'ya dün verd

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Suriye Yüksek Halk Meclisi Seçimleri Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmad, devlet haber ajansı SANA'ya dün verdiği demeçte, parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu seçimler, geçtiğimiz Aralık ayında eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin yeni yönetimi altında yapılacak ilk seçimler olma özelliğini taşıyor.

Oluşturulacak olan 210 sandalyeli meclisin üçte biri, ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara tarafından atanacak, kalan sandalyeler ise seçim yoluyla belirlenecek. Bu süreç, Şara tarafından Mart ayında imzalanan geçici Anayasa'nın bir gereği olarak görülüyor. Geçici Anayasa, "kalıcı bir anayasa kabul edilip genel seçimler yapılana kadar ara Meclis görevini yürütecek bir Halk Komitesi kurulmasını" öngörüyor. Suriye medyasında yer alan haberlere göre, kalıcı anayasanın kabulü ve genel seçimlerin yapılması sürecinin yıllar sürebileceği belirtiliyor.

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