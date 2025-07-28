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Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi

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Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi

Günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Etkileşim uğruna yapılan bilinçsiz paylaşımların gölgesinde, bir vatandaş sessizce örnek bir davranış sergileyerek manavından getirdiği karpuzları yangın bölgesindeki görevlilere ulaştırdı.

Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi - Resim: 1

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. 

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Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi - Resim: 2

Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

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Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi - Resim: 3

Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

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Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi - Resim: 4

TAKDİRLE KARŞILANDI

Olay, toplumun yardımsever yönünü ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, örnek davranış kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.

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