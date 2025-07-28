Biri yangın bölgesindeki ekiplere karpuz taşıdı diğeri alevlerin önünde şarkı söyledi
Günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Etkileşim uğruna yapılan bilinçsiz paylaşımların gölgesinde, bir vatandaş sessizce örnek bir davranış sergileyerek manavından getirdiği karpuzları yangın bölgesindeki görevlilere ulaştırdı.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi.
Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.
Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.
TAKDİRLE KARŞILANDI
Olay, toplumun yardımsever yönünü ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, örnek davranış kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.