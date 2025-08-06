82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri!

TAM 82 YIL YÖNETTİ!

Görev süresinin uzunluğu genellikle bir ülkenin iç politikasındaki sürekliliği ve düzeni yansıtır. Bu listedeki bir lider, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalarak bu anlamda eşi benzeri olmayan bir istikrar örneği ortaya koymuştur.