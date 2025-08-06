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82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri!

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82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri!

Dünyanın farklı noktalarında yıllarca yönetimde kalmayı başaran liderler açıklandı. Peki, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalan bu lider kim olabilir? İşte tarihe geçen o uzun görev süreleri...

82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri! - Resim: 1

REFORMLARIYLA ADLARINDAN SÖZ ETTİRDİLER

 Tarihe baktığımızda, bazı liderlerin görev süresi alışılmışın çok ötesindedir. Bu isimler, sadece yönetimde uzun kalmakla kalmamış; aynı zamanda ülkelerinde derin dönüşümlere de öncülük etmişlerdir. Siyasi yapıyı yeniden şekillendiren bu liderler, güçlü reformlarla anılmışlardır.

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82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri! - Resim: 2

TAM 82 YIL YÖNETTİ!

 Görev süresinin uzunluğu genellikle bir ülkenin iç politikasındaki sürekliliği ve düzeni yansıtır. Bu listedeki bir lider, tam 82 yıl boyunca iktidarda kalarak bu anlamda eşi benzeri olmayan bir istikrar örneği ortaya koymuştur.

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82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri! - Resim: 3

ŞI CINPING  |  12 YIL

  Çin Devlet Başkanı

 Doğum: 15 Haziran 1953 (71 yıl yaşında)

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82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri! - Resim: 4

ADOLF HİTLER  |  12 YIL

 Doğum: 20 Nisan 1889  |  Ölüm: 30 Nisan 1945

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