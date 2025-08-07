Sezen Aksu Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı yaptı! Hükümete dedi ki...
Sezen Aksu, sosyal medya hesabından sürpriz bir mesaj paylaştı. Aksu mesajında, tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumlarına dikkat çekti ve iki ismin tahliye edilmesini istedi.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ama etkili açıklamayla tutuklu bulunan Ayşe Barım ve Murat Çalık’ın sağlık durumlarına dikkat çekti. Aksu, “Vakit geçirmeksizin tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır” dedi.
Aksu, paylaşımında “Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar” diyerek devleti sorumluluk almaya çağırdı.
Aksu, Barım ve Çalık’ın yanı sıra tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığının devletin yükümlülüğünde olduğunu vurguladı. Aksu mesajının sonunda hükümete yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Hatırlamanız ümidiyle"
“Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…”