Sezen Aksu Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı yaptı! Hükümete dedi ki...

"Hatırlamanız ümidiyle"

“Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…”