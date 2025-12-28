Kenan Yıldız atmaya deva ediyor Juventus 2-0 ile Pisa'yı geçti

Seria A'da Juventus, deplasmanda Pisa'yı 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının ikinci golünü attı.

İtalya Ligi Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile Juventus karşı karşıya geldi.

Arena Garibaldi'de oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kalulu ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Bu skorun ardından Juventus, üst üste 3. kez kazanan puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Pisa ise 11 puanla 19. basamakta yer buldu.

Juventus, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Pisa ise Genoa deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Juventus atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Miretti, attığı şık çalımın ardından müsait pozisyondaki Kenan Yıldız'ı gördü. Milli futbolcu, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Maça ilk 11'de başlayan Yıldız, 90+4. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.