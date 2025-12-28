BIST 11.294
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi

Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri, faaliyet raporunun okunması, hesap ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından tek liste halinde yapılan açık oylamayla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kulüp başkanı seçildi.

Zengin, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şehrin her zaman gözbebeği Sakaryaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti.

Projelerini açıklayacağını, genç ve dinamik bir ekip olduklarını dile getiren Zengin, "Sakaryaspor sevdalısı olarak elimden geldiğince sonuna kadar bu iş için savaşacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bugün belki Sakaryaspor olarak çok iyi durumda değiliz ancak biz Sakarya olarak her zaman küllerinden doğmaya alışığız. Bugün de inşallah 'küllerimizden doğmaya geldik' diyoruz. Bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zengin, niyetlerinin halis olduğunu ve güzel sona varacaklarına inandıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

