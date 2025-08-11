İsrail 5 gazeteciyi bilerek öldürdü! Muhabir öyle bir vasiyet bıraktı ki yürek sızlattı
İSRAİL ordusunun Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi kapısında, gazetecilere ayrılan çadıra düzenlediği hava saldırısında, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve gazeteci Muhammed Kureyka’nın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. İsrail yaptığı açıklamada saldırıyı bilerek düzenlediklerini ve hedeflerinin AL Jazeera muhabiri olduğunu açıkladı. Saldırıda öldürülen muhabirin vasiyeti ise herkesi duygulandırdı.
Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı. Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.
KASITLI OLARAK VURDUĞUNU AÇIKLADI
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in hedef alındığını ve saldırının planlı olduğunu kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.
İsrail'in Gazze saldırılarında ölen gazeteci sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 237’ye ulaştı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğunu açıkladı, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktardı.