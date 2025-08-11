İsrail 5 gazeteciyi bilerek öldürdü! Muhabir öyle bir vasiyet bıraktı ki yürek sızlattı

KASITLI OLARAK VURDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in hedef alındığını ve saldırının planlı olduğunu kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.