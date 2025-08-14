BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  GÜNCEL

Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'

Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler ve İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel'e yüklenen Tunç, "CHP yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, İBB soruşturmaları ve CHP lideri Özgür Özel'in adalet sistemini eleştirdiği konuşmasıyla ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım.

Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz. Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı. Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz.

Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir."

ÖNCEKİ HABERLER
fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret
fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret
Gaziantep'te kaza süsü verip esnafı gasbettiler! 9 Kişi adliyede
Gaziantep'te kaza süsü verip esnafı gasbettiler! 9 Kişi adliyede
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Dev et markası konkordato ilan etti!
Dev et markası konkordato ilan etti!
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Otostop çektiğine bin pişman oldu, gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar etti! Bakın nerede yakalandı