Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler ve İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel'e yüklenen Tunç, "CHP yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, İBB soruşturmaları ve CHP lideri Özgür Özel'in adalet sistemini eleştirdiği konuşmasıyla ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım.

Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz. Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı. Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz.

Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı.