BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
HABER /  MAGAZİN

Fahriye Evcen boşanma iddialarını yanıtladı! Öyle bir kare paylaştı ki...

Fahriye Evcen boşanma iddialarını yanıtladı! Öyle bir kare paylaştı ki...

Fahriye Evcen'in Instagram profilinden "Özçivit" soyadının kısa süreliğine kaybolması, boşanma iddialarını alevlendirdi. Ancak soyadının kısa süre sonra geri gelmesi, durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Abone ol

Günler sonra Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, otomobilde birlikte verdikleri samimi pozlarla dedikodulara fotoğraflı yanıt verdi.

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı. Mutluluklarını iki çocukla süsleyen çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem'i kucaklarına almıştı.

Uzun süredir "örnek çift" olarak anılan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarla gündeme geldi. Çeşitli hesaplarda, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürüldü. Bu söylentileri alevlendiren gelişme ise Fahriye Evcen'in Instagram profilinde yer alan "Özçivit" soyadını kaldırması oldu.

TEKNİK AKSAKLIK İDDİASI

Ancak bu durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği de konuşulan ihtimaller arasında. Instagram'da zaman zaman yaşanan senkronizasyon hataları veya geçici görünürlük sorunları, profil bilgilerinin anlık olarak silinmiş gibi görünmesine yol açabiliyor. Nitekim Evcen'in "Özçivit" soyadını kaldırmasının ardından kısa süre içinde profilinde tekrar görünmesi, bunun planlı bir değişiklikten çok teknik bir sorun olabileceğini düşündürdü.

Fahriye Evcen boşanma iddialarını yanıtladı! Öyle bir kare paylaştı ki... - Resim: 0

BOŞANMA İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Gözler ünlü çifte çevrilmişken, iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, günler sonra otomobil içinde birlikte verdikleri pozları peş peşe Instagram hesaplarından yayınladı. Samimi kareler, hem hayranlarını sevindirdi hem de "Aşk devam ediyor" mesajı olarak yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'in iddiaları gündemi sarstı! Murat Kapki ve Mücahit Birinci'nin görüşme içeriğine soruşturma
Özgür Özel'in iddiaları gündemi sarstı! Murat Kapki ve Mücahit Birinci'nin görüşme içeriğine soruşturma
Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'
Tunç'tan Özel'e sert sözler! 'CHP yalan merkezine dönmüş durumda'
fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret
fenerbahçe adayı Saadettin Saran'dan Kapalıçarşı esnafına ziyaret
Gaziantep'te kaza süsü verip esnafı gasbettiler! 9 Kişi adliyede
Gaziantep'te kaza süsü verip esnafı gasbettiler! 9 Kişi adliyede
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Dev et markası konkordato ilan etti!
Dev et markası konkordato ilan etti!
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Osmaniye'den acı haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
MSB'den diploma iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
Edirne'de 34 yıl cezası olan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı...
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
4 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Hafta sonu planınız varsa dikkat
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu
Antalya'da talihsiz olay! Baraj gölüne giren kişi boğuldu