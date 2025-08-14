Avrupa'dan 4 kat daha fazla! Bakanlık harekete geçti: Şekerli içeceklere ilişkin düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık 4 katı olduğunu ifade ederek "Tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığındayız" dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, bakanlığın sağlık politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MECLİS'TE MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Memişoğlu, Türkiye'de gazlı içeceklerde Avrupa'dakilere kıyasla 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde şekerli gıdalara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Bakan, yeni yasama döneminde bu konuda Meclis'te mevzuat düzenlemesi yapılacağını ifade etti.

ARTVİN İÇİN "SİGARASIZ ŞEHİR" HEDEFİ

Sigara karşıtı çalışmaları da aktaran Memişoğlu, "Şimdi değilse ne zaman" sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldığını ve sigara bırakma polikliniklerinin sayısının iki katına çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, Artvin'de "sigarasız şehir" hedefi için çalışmalara başladıklarını duyurarak, tütün ve elektronik sigara dâhil tüm ürünlerde taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, "Ben şimdi bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık." ifadelerini kullandı.

SMA VE KANSER İLAÇLARINDA GELİŞMELER

Bakan, SMA başta olmak üzere kas hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, yıl sonuna doğru SMA ilaçlarının yerli üretimi için klinik çalışmaların başlayacağını duyurdu. Ayrıca, kanser tedavisinde kullanılan beş yeni ilacın ödemeye alındığını ve bazı ilaçların da komisyon kararıyla hastaların erişimine açıldığını kaydetti.