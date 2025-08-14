Fenerbahçe'den suç duyurusu

BIST 10.942
Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sporculara, özellikle de futbolculara karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli kulübün sporcularına yönelik yapılan saldırılara ilişkin bir açıklamaya yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, “Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır” denildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

