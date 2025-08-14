BIST 10.940
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümüne özel çiçek aranjmanı gönderdi. Hediye edilen aranjmandaki detaylar ise dikkat çekiyor.

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anlam yüklü bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Bu özel jest, Cumhur İttifakı’nın simgesel bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti - Resim: 0

Gönderilen aranjmanda öne çıkan detaylar ise dikkat çekici:

24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir.
Aynı zamanda AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmaya yansıtıldı.
1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgeliyor.
Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı işaret ediyor.
Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağı ifade ediyor.

