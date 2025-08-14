Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki ile avukatı AK Parti’li Mücahit Birinci arasında 2 milyon dolar ve yalan ifade pazarlığı olduğunu iddia etti. Savcılık resen olayla ilgili sorulturma başlatırken Nedim Şener de Özel ve Birinci'ye çok sert tepki gösterdi. Küfürlü atışmada ortalık toz duman oldu.

CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ve avukatı AK Partili Mücahit Birinci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda Birinci'nin Kapki'ye "İki milyon dolar ve yalan ifade ver, seni dışarı çıkartırım" dediğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Mücahit Birinci ve Murat Kapki'nin cezaevi görüşmeleri incelenecek.

Nedim Şener'den çok sert tepki: Mektubu g... sokarım

Nedim Şener, Özgür Özel, Murat Kapki ve Mücahit Birinci'yi hedef alarak, "Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım. Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız. Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor. Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma" dedi.

Mücahit Birinci bu sözlere yanıt verince ikili arasında çok büyük bir kavga patlak verdi. Atışmalar şöyle:

Mücahit Birinci :

-Ulan g..! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı fetöcümü sandın?

Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim? Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim.

-İstediğin zaman istediğin yerdede senin ifadeni alırım sıkıntı yok.

Nedim Şener:

Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim;

-Bay g…! İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız.

Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım

Mücahit Birinci: -Belli ki sen de bu operasyonun bir parçasısın ve atladın bilip bilmeden mevzuya Kemalistliğin tuttu. Kodlarına döndün.

-Mevzun babamla biliyorum.

Nedim Şener:-Yaz yaz, bunu yazan Allahtan korkmaz her şeyi yapar. Utanmaza bak, Kapki’ye koşan sensin Kapki’ye “hallederim” dediysen mahkemede hesabını vereceksin.

-Konunun rahmetli babanla ne ilgisi var anlamadım ama senin para hırsınla ilgisi olduğu bir gerçek

Mücahit Birinci : -Nedim koçum, benim neyi kast ettiğimi çok iyi anladın sen. Öyle dilekçe filan falandan bahs etmedim. İstersen cama çık bağır, komşular yardım edin diye.

-Adam ol adam ! Anlamadan dinlemeden g.. den element uydurma. İsmi geçmişmiş, sen kimsin ulan ben senin ismini geçireyim! Dilekçe verecekmiş minnoş

Nedim Şener : -Bana bak terbiyesiz herif, O ağızla bana laf yetiştireceğine naylon faturacı kara paracı Murat Kapki’ye niye gittiğini, ne konuştuğunu tek tek anlat millete. Soruşturmaya ve savcılara gölge düşürme. Ahtapot Ekrem ve muratların oyununa ortak olma. İnşallah görüşme kayıtları ile gerçekler ortaya çıkar.