Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri ve ithamları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.