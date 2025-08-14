BIST 10.942
DOLAR 40,79
EURO 47,78
ALTIN 4.400,23
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri ve ithamları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de bir istifa daha! Bu sözlerle duyurdu
CHP'de bir istifa daha! Bu sözlerle duyurdu
AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf
AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti
Avrupa'dan 4 kat daha fazla! Bakanlık harekete geçti: Şekerli içeceklere ilişkin düzenleme geliyor
Avrupa'dan 4 kat daha fazla! Bakanlık harekete geçti: Şekerli içeceklere ilişkin düzenleme geliyor
Mücahit Birinci'den Özgür Özel'in olay iddialarına yanıt geldi!
Mücahit Birinci'den Özgür Özel'in olay iddialarına yanıt geldi!