CHP'de bir istifa daha! Bu sözlerle duyurdu

Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP'den istifa etti. Ercan yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisindeki birkaç kişinin kişisel hırslarına Yenipazar halkını kurban veremeyiz, vermeyiz. Bu nedenle üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden yol arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum."dedi.

Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Malik Ercan'ın da AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. 

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinde daha fazla hizmet etmek adına varlığını ortaya koyan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye başkanlarımız, parti yönetimi ve Genel Merkez tarafından sahip çıkılmak yerine iftiralarla, hakaretlerle, hukuksuz kararlarla yıpratılmakta, paçalarından çekilmektedir. Özellikle Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'nın yüzleştiği hukuksuzlukları yüksek sesle dile getirmesiyle devam eden bu süreç, ilçemizde de yer yer milletvekillerinden bir kısmının ilçemize gelerek kendilerince fitne tohumları atmaya gayret etmesi şeklinde vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yaşananlara rağmen parti yönetiminden destekle karşılaşmadıklarını belirten Ercan, yapılanların demokrasiyle bağdaşmadığını savundu.

Ercan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisindeki birkaç kişinin kişisel hırslarına Yenipazar halkını kurban veremeyiz, vermeyiz. Bu nedenle üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden yol arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum. Bundan sonra da, bundan evvel olduğu gibi tüm yol arkadaşlarımla birlikte dağ tepe demeden Yenipazar'ın ve Yenipazar halkının emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

