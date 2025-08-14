Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!
İddiaya göre Fenerbahçe Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi feyenoord’u eleyerek Play Off’da Benfica ile eşleşen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans’ı kadrosuna katmaya çok yakın.
Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Tielemans transferini Jhon Duran aracılığı ile bitirdi. Duran'ın eski takım arkadaşı olan Tielemans'a Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Belçikalı oyuncu Salı gününe kadar İstanbul’da olacak denildi.
28 yaşındaki Belçika milli takımı oyuncusunun transfermarkt değeri 38 milyon euro. Fenerbahçe yıldız oyuncu için kesesinin ağzını açmaya çalışıyor.