Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Tielemans transferini Jhon Duran aracılığı ile bitirdi. Duran'ın eski takım arkadaşı olan Tielemans'a Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Belçikalı oyuncu Salı gününe kadar İstanbul’da olacak denildi.