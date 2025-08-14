BIST 10.940
Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

İddiaya göre Fenerbahçe Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi feyenoord’u eleyerek Play Off’da Benfica ile eşleşen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans’ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Tielemans transferini Jhon Duran aracılığı ile bitirdi. Duran'ın eski takım arkadaşı olan Tielemans'a Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Belçikalı oyuncu Salı gününe kadar İstanbul’da olacak denildi.

Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

28 yaşındaki Belçika milli takımı oyuncusunun transfermarkt değeri 38 milyon euro. Fenerbahçe yıldız oyuncu için kesesinin ağzını açmaya çalışıyor.

