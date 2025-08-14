BIST 10.853
Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti! "Utanç duyuyorum"

Siyasi çıkışlarıyla gündemden düşmeyen rapçi Ezhel, sosyal medyada yaptığı "Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum." yorumu ile tartışma yarattı. Yunanistan milli marşı üzerinden Türkiye'yi eleştiren ünlü ismin sözleri tepki topladı.

Son dönemlerde siyasi çıkışları ve sert söylemleriyle sık sık gündeme gelen rapçi Ezhel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir yorumla tartışmaların odağı oldu. Yıllar önce Almanya'ya yerleşen ve politik konulardaki açıklamalarıyla bilinen ünlü isim, Instagram'da paylaşılan bir gönderiye yazdığı sözlerle büyük tepki çekti.

Kültürsüz adlı Instagram hesabının, "Milli marşında 'Türk' kelimesi geçen ülkeler" başlığıyla yaptığı derleme paylaşımına yorum yapan Ezhel, Yunanistan milli marşı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü rapçi, yorumunda şu ifadelere yer verdi: Ezhel, yorumunda "Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Zulümden keyif aldığımız için yazıldı bu marşlar. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. İnsan kesmekle gurur duyarak daha ne kadar ilerleyebiliriz? Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir." ifadelerini kullandı.

Ezhel'in bu açıklamasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı, "Bu ülkenin ekmeğini yiyip sonra böyle konuşmak nankörlüktür.", "Türk olmaktan gurur duyuyoruz.", "Sana bu yakışmadı Ezhel."

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ezhel, geçtiğimiz aylarda da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) ile yaşadığı bağış kriziyle gündeme gelmişti. Kazandığı bir hakaret davası sonrası aldığı tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını açıklayan rapçi, beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. TÜGŞAV, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne girişi yasak olan hiç kimseden bağış kabul etmiyoruz" diyerek parayı iade edeceklerini duyurdu. Açıklamada, "Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye'ye giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verilmişti.

