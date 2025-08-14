BIST 10.853
UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Martı TAG ve Zuppin XL adlı şirketlerin uygulama üzerinden yaptığı taşımacılık lisansı başvurusu reddedildi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Martı Tag ve Zuppin firmalarının elektronik ulaşım yönetim lisansı başvuruları, gayri yasal taşımacılık gerekçesiyle reddedildi. Toplantı, İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin’in başkanlığında, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi.

Toplantıda, elektronik ulaşım yönetim lisansı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi üzerine, Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi.

Oybirliği iptal edildi

ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği iptal edildi.

Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.

İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan şartların sağlanması halinde firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini kaydetti.

Öte yandan, gündeme gelen bir diğer maddede, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

