Özgür Özel AK Parti'ye doğum günü hediyem deyip Mücahit Birinci bombasını patlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu işini duyunca AK Parti'ye saat 12.00'da doğum günü hediyesi vereceğim demişti. Özgür Özel düzenlediği basın toplantısı ile o hediyesini açıkladı. Özel, AK Partili Mücahit Birinci hakkında iddialarda bulundu ve Murat Kapki'nin savcılığa verdiği dilekçesi paylaştı. Açıklama sonrasında Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldı. İşte günün olay açıklaması:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzendi. CHP lideri Özel, dün Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle." ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel, AK Partili Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasından tutuklu olan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu ifade etti.

Özel şunları kaydetti:

-Şimdi geldik AK Parti'nin doğum günü hediyesine. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... Kurumsal olarak sıyrılma şansları var ama nerede cesaret.

-Bu AK toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Bu kişi İBB AKP'deyken de çok iş yapan. Çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış. Ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş biri.

2 milyon dolar istemiş
-Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımızda AKP MKYK üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Giden arkadaş Murat Kapki'yle konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü.

-Ve Murat Kapki'ye bir buçuk sayfalık ifade tutanağı koyup üstüne de 2 milyon dolar vereceksin... Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. 

-Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesi, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini isteyip... 'Hatta kimseye iftira atmam' deyince Makyavelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor mahkemede 'kendimi kurtarmak için söyledim' deyip CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın.

-Mehmet Pehlivan'ın bütün Çağlayan'ı hakimiyetine aldığını söyleyeceksin' diyor. Devamında dünya kadar iddiayı, basında da kullanılmak üzere fevkalade riskli, gazetecilere hak eden, CHP'lilerin bir türlü beceremedikleri kurultayıyla ilgili hamle yapan, Ekrem Başkan'a, Murat Ongun'a dokunan bir ifade vermesi karşılığında çıkacağını söylüyor.

Murat Kapki'nin şikayet mektubu

Murat Kapki'nin, savcılığa verdiği şikayet mektubundaki iddiası şöyle:

murat kapki

MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

