Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı rozeti takıldı: Gerekirse tek tek açıklarım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı. CHP'nin eleştirilerine yanıt veren Çerçioğlu, "Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması siyaset dünyasını hareketlendirdi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda diğer partilerin belediye başkanlarının AK Parti'ye katılım töreni gerçekleştirildi.

Burada tebrikleri kabul eden Çerçioğlu, partililerle selamlaştı. Salonda "Aydın'ın Topluklu Efe'si" sloganları atıldı.

"Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum"

Çerçioğlu, katılım töreni öncesi kürsüde yaptığı konuşmada CHP'nin sert eleştirilerine yanıt verdi. Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Önceden Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim. Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!"

Çerçioğlu'na kürsüde rozet takılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini tebrik etti.

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

6 CHP, 2 İYİ Parti ve 1 Bağımsız Başkan AK Parti'ye katıldı.

CHP'den katılanlar

Özlem Çerçioğlu: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Umut Yılmaz: Gaziantep/Şehitkamil Belediye Başkanı

Mustafa İberya Arıkan: Aydın/Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan: Aydın/Yenipazar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya: Aydın/Sultanhisar Belediye Başkanı

Yasemin Fazlaca: Yalova/Altınova Belediye Başkanı

İYİ Parti'den katılanlar

Mustafa Kodal: Isparta/Yalvaç Belediye Başkanı

İsmail Akpınar: Aksaray/Yeşiltepe Belediye Başkanı

Bağımsız katılan

Muammer Yanık: Kastamonu/Bozkurt Belediye Başkanı

Çerçioğlu'nun son günlerde partisinden istifa ederek AKP'ye katılacağı konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ve CHP'den Çerçioğlu'na sert tepkiler gelmişti. Çerçioğlu'na, AK Parti'ye katılması durumunda "aile şirketini kurtarma sözü verildiği" belirtilmişti.

Özlem Çerçioğlu, CHP'nin birinci parti olduğu 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Aydın'da oyların yüzde 50,2'sini alarak bir kez daha büyükşehir belediye başkanı seçildi.

57 yaşındaki Çerçioğlu 2009'dan bu yana kentin belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Çerçioğlu belediye başkanlığı öncesi de iki dönem CHP milletvekilliği yaptı.