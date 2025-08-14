BIST 10.840
Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İzmir'in Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başkanlık katında oturma eylemi yaptı.

Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş üyesi işçiler, binada başkanlık katına çıktı.

Burada "Emek ucuz, hayat pahalı", "Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz", "Geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan işçiler sloganlar attı, oturma eylemi yaptı.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçilerin 5 aydır maaş alamadığını belirtti.

Mart ayında, maaşın 10 bin 500 liralık kısmının yatırıldığını ifade eden Akdoğan, "Mart maaşının tamamı yatırılmadı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının maaşları henüz ödenmedi. 2024 yılından kalan nisan, mayıs, haziran aylarına ait toplu iş sözleşme farklarımız ödenmedi." diye konuştu.

Akdoğan, işçilerin 16 gündür belediye önünde eylem yaptığını aktararak, "Belediye yönetimi hiçbir çözüm bulamamaktadır. Belediye başkanı işçiye değer vermemektedir. İşçinin maaşını ödememektedir." ifadelerini kullandı.

