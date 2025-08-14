Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Ankara’da yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında firari durumda olan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara’da yakalandı.

Habertürk’ten Sırrıberk Arslan’ın aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda Kervancıoğlu ve Pekel’in Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle eve operasyon düzenlendi ve iki sanık gözaltına alındı.

Yakalanan Kervancıoğlu ve Pekel, Kahramanmaraş’a getirilerek ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ezgi Apartmanı’nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecileri olan iki sanık hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, iki sanığın “yasa dışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiği” bilgisi yer almıştı.