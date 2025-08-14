BIST 10.840
DOLAR 40,79
EURO 47,62
ALTIN 4.389,85
HABER /  GÜNCEL

Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Ankara’da yakalandı

Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Ankara’da yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında firari durumda olan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara’da yakalandı.

Habertürk’ten Sırrıberk Arslan’ın aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda Kervancıoğlu ve Pekel’in Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle eve operasyon düzenlendi ve iki sanık gözaltına alındı.

Yakalanan Kervancıoğlu ve Pekel, Kahramanmaraş’a getirilerek ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ezgi Apartmanı’nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecileri olan iki sanık hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, iki sanığın “yasa dışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiği” bilgisi yer almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu
Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Memur sendikalarından hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
Memur sendikalarından hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama
Gram başı 85 lira fark! Fiziki altın mı, bankada altın hesabı mı? Uzman isim en avantajlısını açıkladı
Gram başı 85 lira fark! Fiziki altın mı, bankada altın hesabı mı? Uzman isim en avantajlısını açıkladı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı rozeti takıldı: Gerekirse tek tek açıklarım
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı rozeti takıldı: Gerekirse tek tek açıklarım
Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti! "Utanç duyuyorum"
Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti! "Utanç duyuyorum"
Osmaniye'de orman yangını çıktı! Yerleşim yerlerine çok yakın
Osmaniye'de orman yangını çıktı! Yerleşim yerlerine çok yakın
UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!
UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!
KKM'de gerileme devam ediyor
KKM'de gerileme devam ediyor
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti
Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti
Özgür Özel AK Parti'ye doğum günü hediyem deyip Mücahit Birinci bombasını patlattı
Özgür Özel AK Parti'ye doğum günü hediyem deyip Mücahit Birinci bombasını patlattı