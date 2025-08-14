Halit Yukay'a ait yeni bir iz bulundu! Çanakkale'de karaya vurdu!

Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Çalışmaların yoğunlaştığı Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın yatına ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 10. gününde devam ederken Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.

4 Ağustos günü saat 15.10 sıralarında kendisine ait "Graywolf" isimli tekneyle Yalova’dan Yunanistan'a doğru yola çıkan ve aynı gün saat 17.00’den sonra cep telefonu sinyali kesilen Yukay’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay’a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

Geminin kaptanı yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yatın koltuğu Çanakkale'ye vurdu

Ünlü iş adamını arama çalışmaları sürerken bugün kullandığı yatın koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. Ekipleri bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.