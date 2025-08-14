BIST 10.840
BtcTurk hacklendi mi? Kripto para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu!

BtcTurk Kripto, bugün yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarda olağan dışı hareketler tespit edildiğini, tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu, çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacağını bildirdi.

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BtcTurk'ün 30 milyon dolarlık hacklendiği" iddialarına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "14 Ağustos tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, "Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz." denildi.

