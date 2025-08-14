BIST 10.830
AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı

AK Parti Kongre Merkezi'nde, partinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı.

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmanın ardından partiye yeni katılan belediye başkanları sahneye davet edildi.

Bu kapsamda, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Parti'den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a rozetleri takıldı.

