Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralı ile ilgili TFF'den somut bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile yaptıkları toplantı sonrasında takımların gelir kalemlerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor." diyerek sözlerine başlayan Doğan, "Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk." dedi.

"KULÜPLERİMİZİN MHK İLE SIKINTILARI VAR"

Sözlerinin devamında MHK ile ilgili kulüplerin sıkıntılarından söz eden Doğan, "Kulüplerimizin MHK ile ilgili sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız." diye konuştu.

"YABANCI KURALINDA FEDERASYON'UN GÖRÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ"

Yabancı konusuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan henüz bir cevap gelmediğini söyleyen Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonunu görüşünü bekliyoruz." dedi.

Son olarak Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir." cümleleri ile konuşmasını noktaladı.