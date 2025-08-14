BIST 10.825
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak

Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak

Fransa'da hükümetin ilaç firmalarının jenerik ilaçlara uyguladığı indirim oranını azaltma politikasına tepki gösteren eczacıların 16 Ağustos'ta greve gideceği duyuruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Eczacılar Birliği Sendikası (USPO) Başkanı Pierre-Olivier Varitot, hükümetin ilaç şirketlerinin jenerik ilaçlara uyguladığı indirim miktarını düşürmesini "felaket" olarak nitelendirerek, bunun eczanelerin kapanmasına ve iş kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Başkan Varitot, USPO olarak sektör çalışanlarına harekete geçme çağrısı yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ülke genelinde eczacıların yüzde 90'ına yakınının 16 Ağustos'ta bir günlüğüne kepenk kapatması bekleniyor.

Sendika yetkilileri, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi halinde eylemlerini artıracakları uyarısında bulunurken, eczacıların grev kararı, hasta mağduriyeti oluşturacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

