Donald Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Alaska’da gerçekleşecek olan görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'anlaşma yapacağına' inandığını söyledi.

Dünyanın beklediği görüşme için geri sayım başlarken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi Fox News Radio’ya röportaj verdi.

"YAPTIRIM TEHDİDİ GÖRÜŞMEDE ROL OYNADI"

Trump, "Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı" ifadelerini kullandı. ABD lideri ayrıca, "Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum" dedi. Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı. 

ORTAK BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Medya erişimi konusunda da konuşan Trump şunları kaydetti:

Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum.

"TAKİP TOPLANTISININ KONUMU İÇİN 3 ALTERNATİF VAR"

Trump, Putin görüşmesinin ardındaki planlarını da açıkladı.

Görüşmenin iyi geçmesi halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını belirtti.

"Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var" diyen Trump, "eğer kötü bir görüşme olursa, kimseyi aramayacağım" uyarısında bulundu.

