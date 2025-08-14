BIST 10.825
DOLAR 40,80
EURO 47,58
ALTIN 4.380,07
HABER /  SPOR

Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti

Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e transfer oldu.

Abone ol

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılan Berke Özer, Lille'e transfer oldu.

Lille, transfer için Eyüpspor'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Berke Özer 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, transferden alacağı yüzde 40 paydan vazgeçti. Sarı-lacivertli ekip, Berke Özer'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay almayı kabul etti.

Fransız ekibi, Berke Özer'i kadrosuna kattığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

Daha önce kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızı bulunduran Lille, transfer videosunu "Türk mirasımız devam ediyor" başlığıyla yayınladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanık oldu
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Fransa'da eczacılar kepenk kapatacak
Donald Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor
Donald Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama
Yabancı kuralı değişecek mi? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama
Adli Tıp Kurumu: Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp Kurumu: Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı
AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozetleri takıldı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta yapılacak
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta yapılacak
İBB'ye yeni dalga operasyon: 7 kişi hakkında tutuklama kararı
İBB'ye yeni dalga operasyon: 7 kişi hakkında tutuklama kararı
Ertuğrul Doğan'dan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama
Halit Yukay'a ait yeni bir iz bulundu! Çanakkale'de karaya vurdu!
Halit Yukay'a ait yeni bir iz bulundu! Çanakkale'de karaya vurdu!