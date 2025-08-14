Berke Özer resmen Lille'de! Fenerbahçe hakkından vazgeçti

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e transfer oldu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılan Berke Özer, Lille'e transfer oldu.

Lille, transfer için Eyüpspor'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Berke Özer 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, transferden alacağı yüzde 40 paydan vazgeçti. Sarı-lacivertli ekip, Berke Özer'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay almayı kabul etti.

Fransız ekibi, Berke Özer'i kadrosuna kattığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

Daha önce kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızı bulunduran Lille, transfer videosunu "Türk mirasımız devam ediyor" başlığıyla yayınladı.