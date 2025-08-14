BIST 10.825
Süper Lig'de flaş karar! 3 maç daha ertelendi

TFF, Avrupa'da Play-Off oynayacak temsilcilerimizin 3. hafta maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

"TARİHLER DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.

