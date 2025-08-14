BIST 10.825
Trump yine sürpriz yaptı! Putin-Zelenski...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir üçlü zirve yapması halinde bazı Avrupa liderlerinin de bu zirveye davet edilebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı zirve öncesi dikkat çeken bir duyuruda bulundu.

'ÜÇLÜ ZİRVE OLURSA BAZI AVRUPALI LİDERLERİ DAVET EDEBİLİRİM'

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir üçlü zirve yapması halinde bazı Avrupa liderlerinin de bu zirveye davet edilebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı, "Ben daha çok acil bir barış anlaşmasıyla yani hızlı bir şekilde barışın sağlanmasıyla ilgileniyorum. Yarınki görüşmede neler olacağına bağlı olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi arayacağım ve onu görüşme yapacağımız yere davet edeceğim" diye konuştu.

