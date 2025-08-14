BIST 10.825
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasının sokakta kavgaya karıştığını gören 13 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. İki kişi gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasının iki kişiyle kavga ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

