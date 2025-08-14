'Hakan Fidan, Mossad Direktörü ile görüştü' iddiası yalanlandı!

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile görüştüğü iddiasına "Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi." ifadeleriyle yanıt verdi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Doha'daki görüşmelerine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Bakan Fidan'ın Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyarette Mossad Direktörü ile görüştüğüne ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan'ın İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

"TAMAMEN TESADÜFİ"

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.

DOHA'DA KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Doha'da kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Katar'a resmi ziyarette bulunan Fidan, Şeyh Temim ile Doha'da bir araya geldi.