İsrail Genelkurmay Başkanı: Gerekirse İran'a tekrar saldırırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, gerekirse İran'a yeni saldırılar başlatabilecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail'de Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, İsrail'in gerekirse İran'a tekrar saldırmaya hazır olduğunu söyledi.

İSRAİL’DEN İRAN VE MÜTTEFİKLERİNE YENİ SALDIRI TEHDİDİ

Genelkurmay Başkanı Zamir'in tehditleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyareti sırasında Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'in "yırtıcı bir hayvana dönüştüğü" eleştirisinde bulunmasından sadece bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah ile Yemen'deki İran destekli Husileri vurduğunu söyleyen Zamir, "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız." dedi.

Zamir, haziran ayında 12 gün boyunca süren İsrail-İran çatışmasını "varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş" olarak niteledi.

LARİCANİ, İSRAİL'İ "HAYVANA" BENZETMİŞTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Laricani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor." demişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

