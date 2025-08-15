BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt'tan okul öncesi öğrencilere özel kampanya

MediaMarkt'tan okul öncesi öğrencilere özel kampanya

MediaMarkt Türkiye,"Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş Zamanı" kampanyası başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, ders zili çalmadan önce öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği teknolojik ürünlere özel kampanya düzenledi.

Okuldan eğlenceye, hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünlerini müşterileriyle buluşturan kampanya, 18 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Şirketin Türkiye genelindeki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve internet alışveriş sitesinde geçerli olan kampanyada, Huawei MateBook 14/ Intel Core Ultra 5/16 GB Ram/512GB SSD/14.2"/ W11/Laptop 36 bin 999 lira, Lenovo LOQ/Ryzen 5 7235HS/24GB RAM/512GB SSD/15.6"/RTX 3050/W11/Laptop 33 bin 999 lira, TP-LINK RE200, AC750 Mbps, 1 Ethernet Port, Access Point Modu, EasyMesh Wi-Fi 5 Menzil Genişletici 579 lira, HP 650 Siyah Mürekkep Kartuşu 709 lira, Sandisk SDCZ600 128GB USB 3.0 Taşınabilir USB Bellek 289 liradan satışa sunuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı
Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı
Boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var