CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi. Bakan "Topuklayan tanımı çok güzel ama 'efe' uymuyor ona." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Aydın iradesine sahip çıkıyor" programına katıldı.

Bakan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programdaki konuşmasında, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Bu programda Çerçioğlu'nun "topuklayan Efe" olarak anons edildiğini belirten Bakan, "Topuklayan tanımı çok güzel ama 'efe' uymuyor ona." ifadesini kullandı.