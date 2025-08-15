BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21
HABER /  EKONOMİ

Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor

Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor

Şişecam, 'Geleceğe İlerleyen Kadınlar' adını verdiği eğitim ve gelişim programıyla 9 ilde 900 kadının gelişimlerine katkı sunacak.

Abone ol

Genç kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen programı hayata geçiren Şişecam, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği 9 ilde yaşayan 900 genç kadının bireysel ve mesleki gelişim yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Turkishe platformu işbirliğiyle hayata geçirilen ve teknoloji, inovasyon ve liderlik ekseninde şekillenen programın başvuruları 7 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Bursa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir ve Denizli'de yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların başvurabileceği programda katılımcıları, STEM ve yapay zeka eğitimlerinden öz farkındalık atölyelerine, mentörlük ve rol model buluşmalarından proje geliştirme maratonlarına kadar uzanan kapsamlı bir gelişim yolculuğu bekliyor.

Program boyunca, Şişecam liderleri ve alanında uzman isimler genç kadınlara yol gösterecek, hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olacak.

Şişecam'ın kadınlara aynı değerleri aktarmayı amaçladığı programın sonunda katılımcılar, sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda topluma katkı sağlayacak projelerle etki oluşturacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının kalkınması ve bilimsel düşüncenin temel değerleri oluşturduğu, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve birbirinden öğrenmesine imkan tanıyan programda eğitimler Eylül 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar gelecek yıl mart ayında programdan mezun olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Bakanlık tespit etti! Aynı markada yine sucukta domuz eti tespit edildi
Bakanlık tespit etti! Aynı markada yine sucukta domuz eti tespit edildi