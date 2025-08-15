BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21
HABER /  GÜNCEL

73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son iki haftadır düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda, 1695 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Abone ol

Yerlikaya, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftadır, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 1695 şüphelinin yakalandığını bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Bakanlık tespit etti! Aynı markada yine sucukta domuz eti tespit edildi
Bakanlık tespit etti! Aynı markada yine sucukta domuz eti tespit edildi
Özgür Özel İmamoğlu aleyhinde ifade veren Murat Kapki'ye sarıldı Barış Yarkadaş isyan etti
Özgür Özel İmamoğlu aleyhinde ifade veren Murat Kapki'ye sarıldı Barış Yarkadaş isyan etti
İBB soruşturmasında yeni operasyon Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı kararı
İBB soruşturmasında yeni operasyon Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı kararı
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu
Arda Turan üzüldü Samsunspor'un rakibi belli oldu
Arda Turan üzüldü Samsunspor'un rakibi belli oldu
Mali'de darbe girişimi engellendi
Mali'de darbe girişimi engellendi
Meksika'dan Trumap'ın 'Meksika bizim söylediğimizi yapar' sözlerine yanıt
Meksika'dan Trumap'ın 'Meksika bizim söylediğimizi yapar' sözlerine yanıt
Ole Gunnar Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz
Ole Gunnar Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gerekirse İran'a tekrar saldırırız
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gerekirse İran'a tekrar saldırırız