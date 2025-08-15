Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu

İstanbul'da 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Epözdemir, İstanbul'dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İrfan Kurumu'na getirildi. Epözdemir, işlemlerinin ardından saat 22.45 sıralarında cezaevi içine alındı.