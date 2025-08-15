Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadırda ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Ahmed Ebu Sahlul, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hem yetim ve öksüz kaldı hem de vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61 binin üzerinde Filistinli öldü, 154 bini aşkın kişi de yaralandı.

Minik Ahmed'in hayatı da ay başında İsrail ordusunun çadırlarına düzenlediği saldırıyla değişti. Dronla düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden Ahmed'in sağ eli, sol kolu, yüzü ve başında derin yanıklar oluştu. Sırtına da şarapneller isabet etti.

Aileden geriye kalan yetim çocukların yükümlülüğünü 15 yaşındaki ablaları Şahid Ebu Sahlul üstlendi.

Kardeşlerine hem anne hem de baba olmanın yükü altında ezilen abla Şahid, "Onların sorumluluklarını nasıl üsteleneceğimi bilmiyorum. Şu an onların geleceklerini değil karınlarını nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Çadıra döndüğümüzde sıcakta nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Ablası, minik Ahmed'in dışarıda tedavi olmasını istiyor

7 kardeş olduklarını ve hepsinin yaralandığı ve iyileştiğini ancak Ahmed'in ciddi yanıkları olduğu için iyileşemediğini aktaran Şahid, "Sınır kapıları kapalı olduğu için ilaç, merhem, sargı bezi, gıda hiçbir şey yok. Kardeşimin iyileşmesi uzun sürecek çünkü yanık hemen iyileşmiyor. Birisinin kardeşimi dışarı çıkarmasını istiyorum. Ona yiyecek ve ilaç temin etmesini, iyileşip eskisi gibi bizimle konuşmasını istiyorum." dedi.