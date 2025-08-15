BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21
HABER /  DÜNYA

Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadırda ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Ahmed Ebu Sahlul, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hem yetim ve öksüz kaldı hem de vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61 binin üzerinde Filistinli öldü, 154 bini aşkın kişi de yaralandı.

Minik Ahmed'in hayatı da ay başında İsrail ordusunun çadırlarına düzenlediği saldırıyla değişti. Dronla düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden Ahmed'in sağ eli, sol kolu, yüzü ve başında derin yanıklar oluştu. Sırtına da şarapneller isabet etti.

Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı - Resim: 0

Aileden geriye kalan yetim çocukların yükümlülüğünü 15 yaşındaki ablaları Şahid Ebu Sahlul üstlendi.

Kardeşlerine hem anne hem de baba olmanın yükü altında ezilen abla Şahid, "Onların sorumluluklarını nasıl üsteleneceğimi bilmiyorum. Şu an onların geleceklerini değil karınlarını nasıl doyuracağımı düşünüyorum. Çadıra döndüğümüzde sıcakta nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı - Resim: 1

Ablası, minik Ahmed'in dışarıda tedavi olmasını istiyor

7 kardeş olduklarını ve hepsinin yaralandığı ve iyileştiğini ancak Ahmed'in ciddi yanıkları olduğu için iyileşemediğini aktaran Şahid, "Sınır kapıları kapalı olduğu için ilaç, merhem, sargı bezi, gıda hiçbir şey yok. Kardeşimin iyileşmesi uzun sürecek çünkü yanık hemen iyileşmiyor. Birisinin kardeşimi dışarı çıkarmasını istiyorum. Ona yiyecek ve ilaç temin etmesini, iyileşip eskisi gibi bizimle konuşmasını istiyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor! Takımda 2 eksik var
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Gişelerde yaşandı! Aracın haline bakın, olay yerinde hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu