Rezan Epözdemir'in şifresi kırılamayan cep telefonu için MİT devrede

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, Epözdemir’in şifrelerini vermediği iki cep telefonunun MİT yardımıyla çözülmesinin planlandığını ifade etti.

Tayyar, iPhone marka telefonların şifrelerinin kırılması için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabileceğini, şifrelerin çözülmesi durumunda yargıdaki kirli ilişkiler ağının ortaya çıkabileceğini ve soruşturmanın derinleşmesinin beklendiğini söyledi.

“Soruşturma derinleşirse, ucu nereye varır, kestirmek zor” diyen Tayyar, sürecin İmamoğlu soruşturması kadar önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, soruşturma süreci üzerindeki baskıyı kaldırdığını ve “ucu kime ulaşırsa ulaşsın kimsenin müdahale etmemesi” konusunda tavır koyduğunu bildiğini belirtti.

Tayyar, bu sürecin çok yönlü sonuçları olacağını ifade ederek “İzleyip görelim” dedi.