BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21
HABER /  POLİTİKA

İsrail'in yeni Doğu Kudüs planına Ömer Çelik'ten tepki

İsrail'in yeni Doğu Kudüs planına Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planının, "lanetli soykırım eylemlerinin" devamı olduğunu söyledi.

Abone ol

Çelik, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin devletini tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin devletinin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
MediaMarkt'tan okul öncesi öğrencilere özel kampanya
MediaMarkt'tan okul öncesi öğrencilere özel kampanya
Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı
Gazzeli Ahmed, İsrail'in saldırısında hem yaralandı hem de yetim ve öksüz kaldı
Boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
Şişecam 90. yılında "Geleceğe İlerleyen Kadınlar" programını başlatıyor
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
ŞOK Marketler'den yılın ilk yarısında 118,7 milyar net satış geliri
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Banyoda düşen kadının hayatı altüst oldu! Kararan gözüne göz dövmesi ışık oldu
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arap aşiretleri PKK/YPG’ye savaş açtı! Sonuna kadar direneceğiz
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası kardeşlerinden kritik karar
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na tepki: "'Efe' uymuyor ona"
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 kişi yakalandı