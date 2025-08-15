MediaMarkt'tan "Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş" kampanyası

MediaMarkt Türkiye,"Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş Zamanı" kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, ders zili çalmadan önce öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği teknolojik ürünlere özel kampanya düzenledi.

Okuldan eğlenceye, hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünlerini müşterileriyle buluşturan kampanya, 18 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Şirketin Türkiye genelindeki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve internet alışveriş sitesinde geçerli olan kampanyada, Huawei MateBook 14/ Intel Core Ultra 5/16 GB Ram/512GB SSD/14.2"/ W11/Laptop 36 bin 999 lira, Lenovo LOQ/Ryzen 5 7235HS/24GB RAM/512GB SSD/15.6"/RTX 3050/W11/Laptop 33 bin 999 lira, TP-LINK RE200, AC750 Mbps, 1 Ethernet Port, Access Point Modu, EasyMesh Wi-Fi 5 Menzil Genişletici 579 lira, HP 650 Siyah Mürekkep Kartuşu 709 lira, Sandisk SDCZ600 128GB USB 3.0 Taşınabilir USB Bellek 289 liradan satışa sunuluyor.