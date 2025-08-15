BIST 10.826
GÜNCEL

Evde bakım maaşına Temmuz ayarı! Zam sonrası ne kadar oldu, hesaplarınızı kontrol edin

Anadolu Ajansı
Evde bakım yardımları hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık" dedi. Evde bakım yardımı aylık ödemeleri temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşamasıyla, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, "Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira evde bakım yardımında bulunduk." bilgisini paylaştı.

Temmuz zammına göre yatırıldı

Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 529 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

