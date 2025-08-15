BIST 10.825
DOLAR 40,88
EURO 47,77
ALTIN 4.393,21

Altın fiyatlarına bakın! Uzman isim en avantajlı yolu açıkladı, gram başı 85 lira fark var

|
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın 4 bin 500 lira seviyesine doğru yavaş yavaş ilerlerken uzmanlardan yaşanan düşüşlerin ilerde yerini yükselişe bırakacağı bildiriliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın piyasası...

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Altının gram fiyatı dünü önceki kapanışın altında 4 bin 374 liradan tamamlamıştı. Bugün ise yükseliş var ve gram 4 bin 391 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı dolar endeksinin güç kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle yükseldi.

8 ayda yüzde 47.5 artış

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV'ye yaptığı açıklamada altında yükselişin devam edeceği sinyalini verdi. "Gram altın fiyatı yılbaşında 2984 lira seviyelerindeydi. Günümüzde gram altın 4400 liradan satılıyor. Böylece gram altın 8 ayda yüzde 47.5 civarında kazanç sağlamış durumda." ifadelerini kullanan Yıldırımtürk fiziki altının daha avantajlı olduğunu söyledi. 

