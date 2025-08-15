BIST 10.826
YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

27 Temmuz'da yapılan YÖKDİL sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

