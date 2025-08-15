BIST 10.826
Sabancı Holding, ABD'deki yeni yatırımını duyurdu!

Sabancı Holding'in bağlı ortaklığı Sabancı Renewables Inc ABD'de güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip olan Lucky 7 Solar Farm LLC'nin hisselerinin tamamını satın aldı.

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'nin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 130 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip olan Lucky 7 Solar Farm LLC'nin yüzde 100 hissesi, ilişkili olmayan üçüncü bir taraftan satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile temmuz ayı içerisinde devreye alma faaliyetleri başlayan Oriana güneş enerjisi santrali ve kısa süre önce satın alınan Pepper Solar yatırımlarına ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının da devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 790 MW'a ulaşacaktır."

