SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Söktaş, Etiler Gıda ve Özderici GYO'nun sermaye artırım taleplerini onaylarken, çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraçlarına izin verdi. Kurul, ayrıca Metro Holding'e para cezası kesti ve yasa dışı işlem yapan 16 internet sitesine erişim engeli getirilmesi kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde sermaye artırımları, borçlanma aracı ihraçları ve yeni faaliyet izinlerine ilişkin önemli kararları duyurdu. Kurul, aynı zamanda bazı şirketlere idari para cezaları uyguladı ve yurt dışı kaynaklı yasa dışı işlem sitelerine erişim engeli getirilmesi kararı aldı.

Kurul, üç şirketin sermaye artırım talebini onayladı:

Söktaş Tekstil: 278 milyon TL bedelli sermaye artırımı.

Etiler Gıda: 120 milyon TL bedelli sermaye artırımı.

Özderici GYO: 400 milyon TL'lik iç kaynaklardan sermaye artırımı.

Ayrıca, beş şirketin borçlanma aracı ihracına izin verildi:

Eker Süt Ürünleri: 2 milyar TL

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri: 15 milyar TL

Loras Holding: 1,5 milyar TL

D Yatırım Bankası: 2,5 milyar TL

İş Yatırım Menkul Değerler: 60 milyar TL

YENİ FAALİYET İZİNLERİ VE VARLIK KİRALAMA

SPK, finans sektörüne yönelik yeni faaliyetlere de onay verdi:

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ: "Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" kurulması.

Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ: Gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları kurma ve yönetme yetkisi.

Tera Yatırım Bankası AŞ: "Tera Varlık Kiralama A.Ş." unvanlı bir şirket kurulması için esas sözleşme onayını aldı.

Değer Varlık Kiralama AŞ ve Emlak Varlık Kiralama AŞ: 1'er milyar TL'lik kira sertifikası ve VİDMK ihracı.

Kurul, piyasa güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ettiğini gösterdi:

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ: Yapılan inceleme sonucunda şirkete 872 bin 282 TL idari para cezası uygulandı.

Yasa Dışı Web Siteleri: Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 16 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı.