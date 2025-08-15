BIST 10.826
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Serin günler kapıda

AKOM, kentte bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Serin günler kapıda

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

